Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi belgelere yüzde 19 zam

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

PASAPORT VE EHLİYET BEDELLERİ BELLİ OLDU

Tebliğ kapsamında pasaport, sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları ve araç tescil belgeleri gibi "değerli kağıtlar" olarakk nitelendirilen birçok resmi evrak için alınacak ücretler güncellendi.

Buna göre, 2026 yılında pasaport bedeli bin 351 TL, sürücü belgesi bedeli bin 690 TL olarak uygulanacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kartlarda ücret 220 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kartlarda ise 440 TL oldu. Motorlu araç tescil belgesi bedeli bin 511 TL, iş makinesi tescil belgesi bedeli bin 261 TL olarak belirlendi.

NOTER VE BANKA İŞLEMLERİNDE YENİ TARİFELER

Yabancı çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi 964 TL'ye yükseldi. Ayrıca, noter işlemlerinde kullanılan noter kâğıdı ve beyannameler için bedel 149 TL, protesto ve vekaletname gibi belgeler için ise 298 TL olarak tespit edildi. Banka çeklerinde her bir yaprak için alınacak tutar 95 TL oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.