Ankara'da uçağın düştüğünü gören vatandaşlar o anları anlattı

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyü yakınlarında düşmesinin ardından köylüler gördüklerini anlattı.

"ORADAN SAĞ ÇIKMA İHTİMALLERİ YOK, KÖTÜ BİR PATLAMA OLDU"

Evinde istirahat ettiği sırada bir patlama sesi geldiğini ifade eden vatandaş, "İkinci patlama sesi gelince herkes sokağa döküldü. Biri trafo patlamış dedi. Sonradan uçağın düştüğünü duyduk. Zaten parçaları hep görünüyordu. Sonra Jandarma ekipleri gelince bizleri oradan çıkarttılar. Oradan sağ çıkma ihtimalleri yok, kötü bir patlama oldu. Herkese geçmiş olsun" dedi.

"DEPREMDEN ÖNCE GELEN PATLAMA SESİ GİBİ BİR SES GELDİ"

Gazi Özgür'se saat 20.00-21.00 sıralarında yüksek bir patlama sesi duyduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Bir de yoğun bir sis ve hafif bir yağmur vardı. Patlamanın neticesini bilemediğimizden dolayı anlık haberler yayılmaya başladı. Haberler yayılmaya başlayınca arabaya bindim. Bölgede Jandarma ekipleri dronlarla arama yapıyorlardı. Deprem oluyor ve depremden önce gelen patlama sesi gibi bir ses geldi. Kalıntıları ilk gençler görünce Jandarmaya haber vermişler. Jandarma da olay yerine geldi ve herkesi uzaklaştırdı. Uçağın enkazı bulundu"

"CESET VARDI, JANDARMA SOKMADI BİZİ ORAYA"

Olayı anlatan Gökhan Tekin ise şunları söyledi: