İstanbul Küçükçekmece'de motosiklet ve otomobilin yarışı kameraya yansıdı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi E-5 kara yolu Sefaköy istikametinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü diğer sürücülerin canını hiçe sayarak yarışa girişti.

Yaşananları başka bir aracın sürücüsü cep telefonuyla kayda aldı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Görüntülerde yarışa giren motosiklet ve otomobil sürücüsünün akan trafikte diğer araçlara makas attığı ve hızla ilerlediği anlar yer aldı.

Sorumsuz sürücülerin görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı.