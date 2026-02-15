Abone ol: Google News

İstanbul Küçükçekmece'de motosiklet ve otomobilin yarışı kameraya yansıdı

İstanbul Küçükçekmece E-5 kara yolunda motosiklet ile otomobilin trafiğin yoğun olduğu saatlerde yarışa giriştiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 23:32
  • İstanbul Küçükçekmece'de E-5'te bir motosiklet ve otomobil trafiğin yoğun olduğu saatte yarıştı.
  • O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
  • Sosyal medyada sorumsuzluğa tepki yağdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi E-5 kara yolu Sefaköy istikametinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü diğer sürücülerin canını hiçe sayarak yarışa girişti.

Yaşananları başka bir aracın sürücüsü cep telefonuyla kayda aldı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Görüntülerde yarışa giren motosiklet ve otomobil sürücüsünün akan trafikte diğer araçlara makas attığı ve hızla ilerlediği anlar yer aldı.

Sorumsuz sürücülerin görüntülerine sosyal medyada tepki yağdı.

