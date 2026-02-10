İstanbul Ümraniye'de TEM'i kilitleyen 8 araçlı zincirleme kaza

- İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda 8 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.
- Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu, fakat kimse yaralanmadı.
- Araçlar çekiciyle kaldırılırken trafik kontrollü şekilde sağlandı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu'nda Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu.
YARALANAN OLMADI
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Kimsenin yara almadan atlattığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.