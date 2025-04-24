İstanbul Valisi Gül'den depremle ilgili manipülatif paylaşımlara karşı uyarı
AA

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte meydana gelen depremlerin ardından sosyal medyada yer alan yanıltıcı paylaşımlara karşı vatandaşları uyararak, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenilmesi gerektiğini belirtti.

"SORUMLULARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı ve yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
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