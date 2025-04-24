Ticaret Bakanlığı'ndan, emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama

AA

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"GELİŞEBİLECEK TÜM DURUMLARI TAKİP EDİYORUZ"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gürcan şu değerlendirmede bulundu:

"Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz."

"İDARİ YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA VE GECİKMEKSİZİN UYGULANACAK"

Gürcan, deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin öneminin her zamankinden daha fazla olduğunun altını çizdi. Bu hassas dönemde işletmeler ile birlikte tüm vatandaşların toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti: