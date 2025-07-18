İstanbul'a Kara Haber: Bir Değil, İki Dalga Birleşecek...

Türkiye, yeni haftadan itibaren rekor sıcaklıklara hazırlanıyor.

Afrika kökenli sıcak hava kütlesi ile Basra Termik Alçak Basıncı'nın birleşimiyle oluşacak bu nadir meteorolojik olay, bunaltıcı bir hava yaşatacak.

Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre, halihazırda Afrika sırtının etkisi altında olan batı bölgelerimiz, önümüzdeki günlerde sıcaklık artışını daha da hissedecek.

KOMBO SICAKLIK

Özellikle Basra dalgasının İstanbul'a nem pompalama özelliği de var.

Hava Forum'a göre; İki dalganın birleşmesi, Megakent için oldukça bunaltıcı olacak.