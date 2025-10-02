İstanbul’da 3 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? Valilikten deprem açıklaması…

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntının ardından gözler İstanbul Valisi Davut Gül’e çevrildi.

Veliler ve öğrenciler, “Yarın yani 3 Ekim 2025’te okullar açık mı, kapalı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da yarın için tatil kararı alınmadı. Öğrenciler 3 Ekim 2025 Cuma günü derslerine normal şekilde devam edecek.

Konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde haberimizde yer vereceğiz.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün meydana gelen depremin ardından açıklamalarda bulundu:

“Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”