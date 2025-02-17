AA & Ensonhaber
Trafikte sık sık ambulanslar hedef oluyor.
Kimi inatlaşarak kimi araçta hasta olduğuna inanmadığı gerekçesiyle yol vermeyen sürücülere bir yenisi daha eklendi.
Son olay İstanbul'da yaşandı.
AMBULANSA YOL VERMEYEN TAKSİ
Alınan bilgiye göre, 34 TNG 93 plakalı taksi, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.
YEŞİL IŞIK YANINCA YOLUNA DEVAM ETTİ
Ambulans şoförünün aracında hasta olduğunu anons etmesine rağmen beklemeyi sürdüren taksi sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etti.
AMBULANS ŞOFÖRÜ KAYDA ALDI
Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, taksi sürücüsünün arkasında bekleyen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen yol vermediği anlar yer aldı.
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