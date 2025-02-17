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AA & Ensonhaber

Trafikte sık sık ambulanslar hedef oluyor.

Kimi inatlaşarak kimi araçta hasta olduğuna inanmadığı gerekçesiyle yol vermeyen sürücülere bir yenisi daha eklendi.

Son olay İstanbul'da yaşandı.

AMBULANSA YOL VERMEYEN TAKSİ

Alınan bilgiye göre, 34 TNG 93 plakalı taksi, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyerek geçişini engelledi.

YEŞİL IŞIK YANINCA YOLUNA DEVAM ETTİ

Ambulans şoförünün aracında hasta olduğunu anons etmesine rağmen beklemeyi sürdüren taksi sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etti.

AMBULANS ŞOFÖRÜ KAYDA ALDI

Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, taksi sürücüsünün arkasında bekleyen ambulanstan çalınan uyarı sirenine rağmen yol vermediği anlar yer aldı.