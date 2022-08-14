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    İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalanlar Caddebostan Sahili'ne akın etti

    Sıcak hava ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar soluğu Caddebostan Sahili'nde aldı. Sahilde oluşan kalabalık drone ile görüntülendi.
    • 14.08.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 18:13
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    İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalanlar Caddebostan Sahili'ne akın etti

    Megakentte hava sıcaklığı şu sıralar değişkenlik gösteriyor.

    Temmuz ayında etkili olan "eyyam-ı bahur" sıcaklıkların ardından bazı bölgelerde sağanak yağmur oldu.

    Termometreler 35 dereceye ulaştı

    İstanbul Valiliği, pazartesi günü beklenen sağanak yağmur için vatandaşları uyarırken, bugün ise termometreler 35 dereceyi gösterdi.

    İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalanlar Caddebostan Sahili'ne akın etti VİDEO

    İstanbul da aşırı sıcaklardan bunalanlar Caddebostan Sahili ne akın etti #1

    Nem oranı yüzde 60

    Nem oranının ise yüzde 60 olarak hissedildiği kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar hafta sonunu da fırsat bilerek sahillere akın etti.

    Caddebostan Sahili'ne gidenler, soluğu denizde alandı. Öte yandan aileleriyle birlikte sahile gidenler, gölgelik alanda piknik yaptı.

    İHA'nın aktarımına göre; O anlar drone ile görüntülendi.

    İstanbul da aşırı sıcaklardan bunalanlar Caddebostan Sahili ne akın etti #2

    "Evlerde durulmuyor"

    Hafta sonunu sahilde geçiren Nazlıcan Dağlı, "Sıcaklık 35 derece diyorlar ama bence hissedilen daha fazla. 40 derece vardır diye düşünüyorum. İnsanlar sahile akın etmiş, çok kalabalık. Evlerde durulmuyor. Ayaklarımız toprağa bassın istedik biraz serinlemek için" dedi.

    "Hafta içi bir yere giderken çok zorlanıyoruz"

    Sıcak havanın keyfini sahilde çıkaran Ertan Eryılmaz, "Son birkaç gündür İstanbul’da çok yüksek sıcaklıklar var. Hafta içi bir yere giderken çok zorlanıyoruz. Hafta sonu kendimizi sahillere atıyoruz" dedi.

    "Burası 30 dereceden daha yüksek"

    İstanbul’un çok sıcak olduğunu belirten Ugandalı Hen Henre, "Uganda buradan daha soğuk, burası daha sıcak. Burası 30 dereceden daha yüksek. Benim için fazla bir sıcaklık" dedi.

    İstanbul da aşırı sıcaklardan bunalanlar Caddebostan Sahili ne akın etti #3

    İstanbul da aşırı sıcaklardan bunalanlar Caddebostan Sahili ne akın etti #4


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