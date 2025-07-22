İstanbul'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı

İstanbul'da gece saat 23.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2853. Sokak'ta 21 yaşındaki V.K., kimliği belirlemeyen bir saldırgan tarafından önce kovalandı ardından bıçaklı saldırıya uğradı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan V.K. sağlık eekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
21 yaşındaki gencin hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
V.K.’yı bıçaklayan ve ölümüne sebep olan saldırgan saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
Kimliği henüz bilinmeyen şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.