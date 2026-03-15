İstanbul'da elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi

Fatih'te ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişi, akranları tarafından darbedildi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşı küçük 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da Fatih'te dün ağzı, elleri ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darbeden kişiler, bu olaya ait görüntüleri sanal medyada paylaştı.

18 YAŞ ALTI 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 18 yaşından küçük 3 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)

