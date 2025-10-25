İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

- Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
- Yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı ve görsel şölen oluşturdu.
- Beykoz Karlıktepe'den yıldırım ve şimşekler izlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış etkisini gösteriyor.
ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Yağış öncesi ise şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Kentin yüksek noktalarından görünen yıldırım ve şimşek gösterisi Beykoz Karlıktepe'den görüntülendi.