İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da meteorolojinin gök gürültülü sağanak yağış uyarısı vardı. Yıldırım ve şimşekler gece gökyüzünü aydınlattı. Bu doğal gösteri kentin yüksek yerlerinden izlendi.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 02:48 Güncelleme:
  • Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu.
  • Yağış öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı ve görsel şölen oluşturdu.
  • Beykoz Karlıktepe'den yıldırım ve şimşekler izlendi.

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış etkisini gösteriyor.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Yağış öncesi ise şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Kentin yüksek noktalarından görünen yıldırım ve şimşek gösterisi Beykoz Karlıktepe'den görüntülendi. 

