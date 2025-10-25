İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu İstanbul'da meteorolojinin gök gürültülü sağanak yağış uyarısı vardı. Yıldırım ve şimşekler gece gökyüzünü aydınlattı. Bu doğal gösteri kentin yüksek yerlerinden izlendi.