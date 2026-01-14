Miraç Kandili sahur (imsak) vakti 2026: 15 Ocak sahur kaçta?

- Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.
- Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, sahur vakitlerini araştırıyor.
- Ankara'da imsak vakti 06:33, İstanbul'da 06:50 ve İzmir'de 06:54 olarak belirlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Üç ayların manevi iklimi içerisinde idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 15 Ocak Perşembe günü Müslümanlarla buluşuyor.
Regaip Kandili’nin ardından Recep Ayı’nın ikinci mübarek gecesi olan Miraç Kandili’nde oruç tutmak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkacaklarını merak ediyor.
Bu kapsamda, 15 Ocak tarihine ait imsak vakitleri il il araştırılmaya başlandı.
İşte 15 Ocak imsak vakitleri:
15 OCAK 2026 İMSAK VAKİTLERİ
Ankara 15 Ocak 2026 Perşembe imsak vakti: 06:33
İstanbul 15 Ocak 2026 Perşembe imsak vakti: 06:50
İzmir 15 Ocak 2026 Perşembe imsak vakti: 06:54