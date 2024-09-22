İstanbul’da gün batımı manzarası hayran bıraktı İstanbul’da gün batımında kızıla boyanan gökyüzü görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

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İHA

İstanbul’da gün batımında oluşan muhteşem manzara, gökyüzünü ateş kırmızısına boyadı.

Özellikle Türk bayrağının eşsiz manzaraya eşlik etmesi, seyredenleri derinden etkiledi.

VATANDAŞLAR KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜYÜ KAYDETTİ

Hava karardıkça, İstanbul’un silueti gözler önüne serilirken, vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.

Kimi, nefes kesen manzarayı kaydetmek için pozisyon alırken, kimisi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak bu güzelliği dostlarına gönderdi.

Kartpostallık görüntü, İstanbul’un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)