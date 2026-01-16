Akaryakıtta tabela güncellendi! 16 Ocak Cuma benzin, motorin, LPG fiyatları

- 16 Ocak Cuma günü akaryakıta zam yapıldı ve benzin fiyatı litre başına 1,61 TL arttı.
- İstanbul’da benzin 54.90 TL, motorin 54.81 TL, LPG ise 29.29 TL oldu.
- Bu gelişme sonrasında sürücüler, güncel yakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.
Akaryakıt piyasasında yaşanan son gelişmeler, araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor.
16 Ocak Cuma günü itibarıyla benzine zam yapıldı ve artış gece yarısından sonra pompaya yansıdı.
Yapılan düzenlemeyle birlikte benzin fiyatı litre başına 1,61 TL arttı.
Yeni zam sonrası sürücüler, güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak ediyor.
Peki, 16 Ocak itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları…
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul benzin fiyatı: 54.90 TL
İstanbul motorin fiyatı: 54.81 TL
İstanbul LPG fiyatı: 29.29 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin fiyatı: 55.73 TL
Ankara'da motorin fiyatı: 55.87 TL
Ankara'da LPG fiyatı: 29.17 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin fiyatı: 56.11 TL
İzmir’de motorin fiyatı: 56.14 TL
İzmir’de LPG fiyatı: 29.09 TL