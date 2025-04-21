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İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların arasında kalan çocuğu polis kurtardı.