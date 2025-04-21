İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın

İHA
İstanbul'da henüz bilinmeyen bir sebeple saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede yangın çıktı.
POLİS, DUMANLAR ARASINDA ÇOCUĞU KURTARDI
Yangında dükkanı yoğun duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir polis dumanların sardığı binada kalan çocuğu kucağında çıkardı.
Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay yerinde müdahale edilen çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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