İstanbul'da kuru yük gemisinde yangın

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Kuzey Star Tersanesi’nde demirli haldeki kuru yük gemisinde yangın meydana geldi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek geminin bir bölümünü etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, tersane çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.