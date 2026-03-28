Kastamonu'da lastiği fırlayan tarım aracı takla attı

Kastamonu'da tarım aracının lastiğinin yerinden fırlaması neticesinde takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü yaralandı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi'nde M.T. idaresindeki 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının lastiği fırladı.
Lastiğin fırlamasıyla savrulan araç takla attı.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde tarım aracının lastiğinin yerinden çıktığı ve aracın savrularak takla attığı görülüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)