İstanbul’da motosikletli çetelere operasyon: 47 gözaltı

İHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı örgütlere yönelik operasyonları hız kesmiyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün, son yıllarda ortaya çıkan ve yeni nesil mafya olarak tabir edilen motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesi de sürüyor.

47 KİŞİ YAKALANDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, son 1 hafta içerisinde 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda ise, 17 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve eylemde kullanılan bir adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 40’ı, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.