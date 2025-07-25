İstanbul'da otomobil denize düştü; içindeki kişi son anda kurtuldu

İstanbul Silivri'de gece saat 22.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiindeki sahilde, içerisinde bir kişinin olduğu öğrenilen otomobil, bilinmeyen bir nedenle hareket ederek denize düştü.

DENİZE UÇAN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bu sırada, denizdeki otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ismi öğrenilemeyen kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrol edildi.

Otomobil ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla vinç ile sudan çıkarılırken, sıcak havalardan bunalıp sahile gelen vatandaşlar ise o anları izledi.