İstanbul'da park halindeki araç kundaklandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, Bahçe Sokak üzerinde saat 04.40 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 34 BYS 021 plakalı araç park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.
İtfaiye olay yerine geldi
Şüphelilerin park bölgesini gören güvenlik kameralarını kırdıktan sonra lüks aracı ateşe verdikleri öğrenildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın bir saatte söndürüldü
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu söndürmeyi başardı.
Yangında ölen veya yaralanan olmazken, lüks araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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