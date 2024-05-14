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İstanbul'da park halindeki araç kundaklandı

İstanbul'da park halindeki araç kundaklandı Ataşehir'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken araç küle döndü.