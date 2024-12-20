İstanbul'da polisin alkollü sürücüyle imtihanı

İHA

İstanbul'da gece saatlerinde yine alkollü sürücü vakası sessizliği böldü.

Avcılar ilçesinde alkollü bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı.

Sürücü polisten kaçmaya çalışırken yakalandı.

ÇAĞIRDIĞI ARKADAŞINI DA YAKTI

Alkol testini reddeden sürücünün ehliyetine el konuldu. Aracı alması için sürücü tarafından bir arkadaşı çağrıldı.

Çağrılan arkadaşının da aranma kaydı çıktı. Aranması olan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

POLİSE DİKLENDİ: ARTİST ARTİS GELDİN BURAYA

Sürücü kendisini çeviren polislere ise zorluk çıkardı. Alkollü şahıs polise, “Yaşça benden büyüksün ya. Artist artist geldin ya bana, kelepçeyi de takacaktın takamadın. Baba takabiliyorsan yine tak. Beni keşke karakola götürsen” dedi.

Şahıs yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.