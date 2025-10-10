İstanbullular dikkat: Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France’ın amatör sporculara özel versiyonu L’Étape Türkiye by Tour de France, bu yıl 12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul’da düzenlenecek. Bu neden İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Dünyaca ünlü Tour de France’ın amatör versiyonu L’Étape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı yüzlerce bisikletçinin katılacağı organizasyon, sporseverlere unutulmaz bir gün yaşatırken kentte bazı trafik düzenlemelerini de beraberinde getirecek. Yarış, 08.00’de Beykoz Spor Ormanı’ndan start alacak ve Riva yönüne uzanan parkur boyunca devam edecek. Bu kapsamda Beykoz merkezden Riva’ya kadar uzanan güzergâhta sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak geçici yol kapanışları uygulanacak. İşte 12 Ekim Pazar günü kapatılacak yollar: TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR FSM Köprüsü-Tem Seyrantepe-Rams Park Stadı Beykoz Spor Ormanı Küçüksu Caddesi O-2 Çevreyolu Kavacık Kavşağı Yeni Riva Yolu Şehit Sinan Eroğlu Caddesi Cumhuriyet Caddesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Polonezköy Yolu Fatih Sultan Caddesi Kazım Karabekir Caddesi Şehit Cengiz Caddesi Şehit Aziz Caddesi Beykoz Caddesi Erguvan Sokak Köyiçi Caddesi Aşağı Mahalle Caddesi Şile Caddesi Karakiraz Yolu Kömürlük Yolu Alemdağ Şile Yolu Ömerli Caddesi Sırapınar-Ömerli Yolu Sırapınar-Hüseyinli Yolu Ayazma-Hüseyinli Yolu Çengeldere Caddesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi İç Haber Haberleri Sokak lambaları pembe yanacak: İşte sebebi

