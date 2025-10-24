İstanbullulara “Cuma” uyarısı: Tedbir alın, %95’lere çıkacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji uzmanları, İstanbul ve çevresi için bugün kritik bir uyarı yayımladı.

Kent genelinde etkisini artırması beklenen sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalayabilir.

Yapılan son tahminlere göre, Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve özellikle İstanbul yağıştan en çok etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, öğle saatlerinden sonra, akşam ve gece saatlerinde gökyüzünün adeta elektrikleneceğini belirtiyor.

TRAFİK %95’E ÇIKABİLİR

Hava Forum, bugün tekili olması beklenen yağışlarla ilgili bir uyarı yaptı.

Özellikle iş çıkış saatine de dikkat çeken Hava Forum, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: