İstanbullulara müjde: 15 Mart Pazar günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’da hafta sonu sınava girecek adaylara müjde! Pazar günü yapılacak sınav için adaylar ve görevliler, belgelerini göstererek ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.
15 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için toplu taşıma ücretsiz oldu.
GEÇERLİ OLDUĞU SAATLER DUYURULDU
15 Mart Pazar günü yapılacak olan “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS)" girecek adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Ücretsiz toplu taşıma uygulaması sınav başlangıcının 2 saat öncesinden, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
