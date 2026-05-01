Kastamonu'da itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı
Kastamonu'da yangın ihbarına giderken devrilen itfaiye aracında yaralanan 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu merkez Çavundur köyünde yaşayan İsmail Dağlıoğlu'na ait evin bacasında yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek için yola çıkan Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait S.T. idaresindeki itfaiye aracı Yolkonak köyü mevkiinde devrildi.
3 YARALI
Kazada sürücü S.T. ile araçta bulunan H.K. ile F.K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın ise köyde bulunan yangın söndürme tankı ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
