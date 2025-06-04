İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı

AA

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, bu yılın ilk 5 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı.

Vali Gül, İstanbul gibi büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçlar yaşanabildiğini, önemli olanın bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması olduğunu aktardı.

"MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN 9 SUÇ YÜZDE 27 AZALDI"

Bu yılın ilk beş ayına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen en önemli 8 suçun yüzde 9 azaldığını, aydınlatma oranının ise yüzde 99,4'e yükseldiğini görüyoruz.



Mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suç ise 2024'ün ilk beş ayına göre yüzde 27'ye yakın azalmış, aydınlatma oranı ise yüzde 90'a yükselmiş. Özellikle otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, kapkaç gibi suçlarda yüzde 50'den fazla düşüş söz konusu.

"RUHSATSIZ SİLAHLARLA İLGİLİ TUTUKLANAN KİŞİ SAYISI YÜZDE 100 ARTTI"

Vali Gül, ruhsatsız silahlarla ilgili de güvenlik güçlerinin denetim ve operasyonları neticesinde bu yılın ilk beş ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısının 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21, tutuklanan kişi sayısının ise yüzde 100 arttığını kaydetti.

Günübirlik kiralanan konutlarda bu yılın ilk beş ayında cezai işlem uygulanan konut sayısının 2024 yılının aynı dönemine göre 11 kat arttığını gördüklerini kaydeden Gül, yapılan denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen, eksikleri bulunan yerleri kapattıklarını belirtti.

"39 MİLYAR TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU"

Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı mücadeleye ilişkin şunları söyledi:

Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları neticesinde 2025 yılının ilk beş ayında operasyon sayısı yüzde 41, çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 37 arttı. 39 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Her zaman söylediğimiz gibi suç çeteleri, şehir eşkıyaları güvenlik güçlerimizin, kanunun elinden kaçamayacaklar.



Bir diğer önemli mücadele alanımız kaçakçılık. Elektronik eşyadan tütüne, tarihi eserden akaryakıta operasyonlarımız devam ediyor. Operasyon sayımız 1319'dan 1535'e yükseldi, 1917 şahıs yakalandı. Sahte ve kaçak alkolle mücadelede ele geçirilen miktar bir önceki yıla göre 3 katına çıktı.

"ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU HAP MİLTARI 2 KATINA ÇIKTI"

Tüm bu operasyonlar sonucunda ele geçirilen kaçak ürünlerle devletin önlenen vergi kaybının 916 milyon lira olduğunu belirten Gül, uyuşturucu ve madde bağımlılığının da küresel bir felaket olduğuna dikkati çekti.

Büyük yıkımlara yol açan, gençliğimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu belası ve zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 17 arttı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı 2 katına kenevir miktarı ise 7 katına çıktı.



'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle bilgilendirdiğimiz annelerimizin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 arttı. Vatandaşlarımızın büyük katkı verdiği NARVAS ile hangi saatlerde, hangi sokak başında, hangi noktada uyuşturucu satışı yapılıyor, tespit ediyoruz. En kuytu yerlerde dahi suçluları yakalıyoruz. Bununla ilgili kararlı mücadele ediyoruz.

"SİBER VATANDA EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ FARKINDALIK"

Mücadelelerindeki önemli başlıklardan birinin de siber suçlar olduğunu belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

Teknolojinin hızla geliştiği, iletişim araçlarının hayatımızı her geçen gün daha da kuşattığı bir çağdayız. Tüm bu gelişmeler, yenilikler bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken öte yandan siber suçları artırdı. Siber devriyelerimizle gece gündüz suçluların peşinde olduğumuz siber vatanda en önemli silahımız farkındalık.



Bu sebeple hemşehrilerimizden kurumlardan gelen uyarıları dikkate almalarını, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi özellikle çocuklarımızı bu dünyadaki tehlikelere karşı bilinçlendirmelerini istirham ediyoruz.

"KAZALARI ENGELLEMENİN TEK YOLU KURALLARA UYMAK"

Gül, Türkiye'deki araç sayısının yaklaşık 5'te birine ve 8 milyona yakın sürücüye sahip İstanbul'da trafiği de hassasiyetle takip ettiklerini ifade ederek, şu sözleri kullandı:

Güvenli ve düzenli bir ulaşım için sayısı her geçen gün artan ekiplerimizle denetimlerimize devam ediyoruz. Ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre can kayıplarımızın düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Amacımız, hiçbir vatandaşımızın tırnağına bile zarar gelmemesi. Önlenebilir bir sorun olan trafik kazalarını engellemenin tek yolu kurallara uymak.

Okul servislerine ve ticari taksilere yönelik denetimleri de artırarak sürdürdüklerini kaydeden Gül, cezaların artmasıyla usulsüz çakar kullanımının hızla azaldığını gördüklerini, trafikte yeni düzenlemeler içeren yasa tasarısının da Adalet Komisyonu tarafından Meclis'e sunulduğunu hatırlattı.

BAYRAM TATİLİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DEĞİNDİ

Vali Gül, bayram tatiline ilişkin, İçişleri Bakanlığının Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında bugün saat 16.00'dan 6 Haziran Cuma saat 11.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsinden araçların Anadolu otoyolunda İstanbul'dan Ankara'ya, Kuzey Marmara otoyolunda İstanbul'dan Sakarya Akyazı ilçesine, D-100 kara yolunda İstanbul'dan Bolu Gerede ilçesine kadar seyirlerine müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

"DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI YÜZDE 18 AZALDI"

Düzensiz göçle ilgili, düzensiz göçmenlerin yakalanmasından sınır dışı edilmesine kadar bütün süreçlerde hukuk ve insan haklarından taviz vermeden, kamu güvenliğini esas alarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Gül, şunları söyledi:

Bu noktada, başarıyla yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir parçası olan Mobil Göç Noktalarında sorguladığımız yabancı sayısı geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 64 arttı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı yüzde 18 azaldı. Düzensiz göçmen sayısında azalma devam ediyor. Bu mesele, İstanbul'umuz için sorun olmaktan çıkıyor.

Vali Gül, İstanbul'un huzuru ve güvenliği için emeği geçenlere teşekkür ederken, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü de şimdiden tebrik ettiğini belirtti.

Toplantıda Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.