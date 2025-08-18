İZBAN kullananlar dikkat: Bütün seferler iptal

Memurlar grevde...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir’in kent içi raylı ulaşım ağı İZBAN’da tüm seferler durduruldu.

Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, İzmir’de raylı ulaşımı da durdurdu. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), eylem nedeniyle bugün tren seferlerinin iptal olduğunu duyurdu.

BİLGİLENDİRME

İZBAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yurdaki bilgilendirmeye dikkate alarak planlayınız." denildi.