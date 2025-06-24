İzmir'de belediye işçisine saldıran 2 genç kız tutuklandı

İzmir'in Balçova ilçesi Ata Caddesi'ndeki olayda ise Balçova Belediyesi çalışanı olduğu öğrenilen M.Ç., caddede bulunan Simge K. (17) ve Tuana B. (17) kadın ile tartışmasının ardından genç kızlar tarafından darbedilmeye başlandı.

Belediye çalışanı adama yumruklar ve tekmelerle saldıran kızlar, araya girmeye çalışan vatandaşlara da saldırmaya başladı.

Bir ara belediye çalışanı adama elindeki temizlik fırçasıyla da vuran Simge K. ve Tuana B., hızını alamayıp belediye personelinin motosikletini de yere düşürdü ve üzerindeki eşyalara zarar verdi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Kızlardan birisinin saldırı anında olay anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntüler de ortaya çıktı.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek 2 kızı gözaltına alırken hafif yaralanan belediye personeli M.Ç., Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 GENÇ KIZ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından gözaltına alınan Simge K. ve Tuana B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.