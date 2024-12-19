İzmir'de sobadan sızan gaz 3 kişiyi hastanelik etti

İHA
İzmir’in Beydağ ilçesine sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
EVDE BAYGIN BULUNDU
Yeşiltepe Mahallesi'nde Hüseyin K., eşi Ümmü K. ve çocukları Emrah K'ye ulaşamayan yakınları eve gitti. Aile üyelerini baygın halde bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen kişiler, önce Beydağ Devlet Hastanesi'ne, ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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