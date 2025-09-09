Abone ol: Google News

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 9 Eylül 2025 su kesintisi sorgulama

İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi. Kesinti yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna yanıt arıyor. İşte, İZSU 9 Eylül 2025 kesinti sorgulama ekranı...

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 09:58
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 9 Eylül 2025 su kesintisi sorgulama

İzmir, adeta kurudu...

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi.

Susuz kalan İzmirliler, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İZSU kesinti sorgulama ekranı ile yanıt buluyor.

İşte, 9 Eylül 1015 İZSU kesintileri...

Balçova

Mahalleler: Çetin Emeç, Eğitim, Teleferik

Süre: 09:45 – 15:45 (yaklaşık 6 saat)

Neden: Pompa arızası

Açıklama: İstasyonda meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Bornova

Mahalle: Ergene

Süre: 09:40 – 12:40 (yaklaşık 3 saat)

Neden: Ana boru arızası

Açıklama: 540. Sokak içinde oluşan arızadan dolayı vana kapalıdır.

Foça

Mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk

Süre: 09:24 – 13:00 (yaklaşık 4 saat)

Neden: Ana boru arızası

Menderes

Mahalle: Özdere Cumhuriyet

Süre: 09:06 – 11:07 (yaklaşık 2 saat)

Neden: Ana boru arızası

Açıklama: 3036 Sokak ve sahil bölgesinde su kesintisi uygulanmıştır.

Bayındır

Mahalle: Zeytinova

Süre: 09:00 – 12:00 (yaklaşık 3 saat)

Neden: Ana boru arızası

Aliağa

Mahalle: Karaköy

Süre: 07:59 – 12:59 (yaklaşık 5 saat)

Neden: Ana boru arızası

Açıklama: Karaköy mahallesine su verilemiyor.

Konak

Mahalleler: Akın Simav, Barbaros, Kılıç Reis, Mithatpaşa, Turgut Reis

Süre: 03:00 – 10:00 (yaklaşık 7 saat)

Neden: Ana boru arızası

Açıklama: 186. Sokak ile Mithatpaşa kavşağında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Ödemiş

Mahalle: Bademli

Süre: 00:08 – 10:00 (yaklaşık 10 saat)

Neden: Ana boru arızası

Açıklama: Bademli Mahallesi (Şükrü Efendi, Karakaşoğlu Sokak) bölgesinde yaşanan ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.

İZSU KESİNTİ SORGULAMA EKRANI

