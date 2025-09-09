İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 9 Eylül 2025 su kesintisi sorgulama

İzmir, adeta kurudu...
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.
9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi.
Susuz kalan İzmirliler, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İZSU kesinti sorgulama ekranı ile yanıt buluyor.
İşte, 9 Eylül 1015 İZSU kesintileri...
Balçova
Mahalleler: Çetin Emeç, Eğitim, Teleferik
Süre: 09:45 – 15:45 (yaklaşık 6 saat)
Neden: Pompa arızası
Açıklama: İstasyonda meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir.
Bornova
Mahalle: Ergene
Süre: 09:40 – 12:40 (yaklaşık 3 saat)
Neden: Ana boru arızası
Açıklama: 540. Sokak içinde oluşan arızadan dolayı vana kapalıdır.
Foça
Mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk
Süre: 09:24 – 13:00 (yaklaşık 4 saat)
Neden: Ana boru arızası
Menderes
Mahalle: Özdere Cumhuriyet
Süre: 09:06 – 11:07 (yaklaşık 2 saat)
Neden: Ana boru arızası
Açıklama: 3036 Sokak ve sahil bölgesinde su kesintisi uygulanmıştır.
Bayındır
Mahalle: Zeytinova
Süre: 09:00 – 12:00 (yaklaşık 3 saat)
Neden: Ana boru arızası
Aliağa
Mahalle: Karaköy
Süre: 07:59 – 12:59 (yaklaşık 5 saat)
Neden: Ana boru arızası
Açıklama: Karaköy mahallesine su verilemiyor.
Konak
Mahalleler: Akın Simav, Barbaros, Kılıç Reis, Mithatpaşa, Turgut Reis
Süre: 03:00 – 10:00 (yaklaşık 7 saat)
Neden: Ana boru arızası
Açıklama: 186. Sokak ile Mithatpaşa kavşağında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Ödemiş
Mahalle: Bademli
Süre: 00:08 – 10:00 (yaklaşık 10 saat)
Neden: Ana boru arızası
Açıklama: Bademli Mahallesi (Şükrü Efendi, Karakaşoğlu Sokak) bölgesinde yaşanan ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.