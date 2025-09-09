İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 9 Eylül 2025 su kesintisi sorgulama İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi. Kesinti yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna yanıt arıyor. İşte, İZSU 9 Eylül 2025 kesinti sorgulama ekranı...