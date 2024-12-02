İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

AA
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ödemiş ve Torbalı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
İstihbarat Şubesi ekipleri de çalışmalara destek verdi.
Yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve çalışmalar sonucu Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı.
13 KİŞİ TUTUKLANDI
Aramalarda satışa hazır çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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