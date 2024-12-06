İzmit Körfezi'nde temizlik projesinin ilk etabı tamamlanıyor

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geçen yıl "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"ne başlandı.

Çalışmalar kapsamında projenin 1'nci etabının sonuna yaklaşıldı.

3,8 MİLYON METREKÜP ÇAMUR BERTARAF EDİLECEK

Yıl sonunda tamamlanması planlanan projenin ilk etabında son geotekstil tüplerin serimi yapıldı.

3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

Temizlikte şu ana kadar 66 bin kamyon çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

468 HEKTAR ALAN TEMİZLENİYOR

İzmit Körfezi Doğu Baseninde 468 hektar alanda temizlenmesi gereken dip çamuru miktarının ilk etapta 3,8 milyon metreküp olduğu belirlenmişti.

Avrupa'nın en büyük çevre projesinin gerçekleştirilmesi için Büyükşehir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında hazırlanan Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi Ortak İşbirliği Protokolü 28 Ağustos 2022 tarihinde imzalanmıştı.

2'İNCİ ETAPTA 1 MİLYON 100 BİN METREKÜP ÇAMURUN BERTARAF EDİLMESİ BEKLENİYOR

Geçen yıl 2 Mayıs'ta başlayan ve bu yıl sonunda tamamlanması planlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi 1'nci etabıında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmiş olacak.

Proje ile İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak.

Çalışmalarına başlanan 2'nci etapta ise 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun bertarafı hedefleniyor.

2026 sonunda bitirilmesi planlanan 2'nci etap temizlik çalışmalarının ardından 3'ncü etaba geçilecek.

Tamamlanacak etaplarla İzmit Körfezi'nin akvaryum görünümüne kavuşması bekleniyor.