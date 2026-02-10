Jeffrey Epstein'e benzetilen adam Kayseri'yi terk etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Rıfat Özdemir, ABD'de cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’e olan benzerliği nedeniyle çevresinden olumsuz tepkiler aldığını dile getirdi.

KAYSERİ'Yİ TERK ETTİ

Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir, şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi.

"RAHATSIZ OLDUM, ANKARA'YA DÖNÜP DIŞARIYA ÇIKMAYACAĞIM"

Benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı: