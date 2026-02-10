Jeffrey Epstein'e benzetilen adam Kayseri'yi terk etti

- Rıfat Özdemir, Jeffrey Epstein'e benzetildiği için çevresinden olumsuz tepkiler aldı.
- Sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu durumun rahatsız edici olduğunu ifade etti.
- Özdemir, bu sebeple Kayseri'yi terk ederek bir süre gözlerden uzak olmayı planlıyor.
Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Rıfat Özdemir, ABD'de cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’e olan benzerliği nedeniyle çevresinden olumsuz tepkiler aldığını dile getirdi.
KAYSERİ'Yİ TERK ETTİ
Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir, şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi.
"RAHATSIZ OLDUM, ANKARA'YA DÖNÜP DIŞARIYA ÇIKMAYACAĞIM"
Benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım.