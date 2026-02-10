"IBANzede" olmayın! IBAN kullandırma cezası 2026: Hem maddi hem manevi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

IBAN kullandırma uygulaması, 2026 itibarıyla daha ağır yaptırımlarla karşılık buluyor.

Özellikle kayıt dışı para hareketlerini önlemek amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, IBAN numarasını başkalarının kullanımına açan ya da bu yolla ödeme alan kişiler için ciddi cezalar var.

Vatandaşlar arasında "sadece bir kez" ya da "yardım amaçlı" gibi görülen bu durum, sanıldığı kadar masum değil.

Örnek mahkeme kararı de dikkatleri çekti.

Peki, IBAN kullandırmanın cezası nedir? İşte, 2026 kararı...

IBAN (HESAP NO) KULLANDIRMA CEZASI 2024

Hukukçuların uyarısına göre, IBAN’ını başkalarına kiralamak ya da kullandırmak suç gelirlerinin aklanmasına veya dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık etmek anlamına gelebilir.

Bu durumda Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanabilir ve 10 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşma riski vardır.

Bir olayda, IBAN’ını arkadaşına kullandıran kişi 4 yıl 5 ay hapis ve yaklaşık 149.690 TL idari para cezası ile cezalandırılmıştır.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, iddiaya göre 2023 yılında dershaneye giderken M.D. ile arkadaş oldu.

M.D., Özlem Develi'nin güvenini kazanıp genç kıza, ‘Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?' teklifinde bulundu.

Develi, özel bir bankadan hesap açıp arkadaşının kullanması için verdi. Bu süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağrılarak, hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı.

Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı.

Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu. Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi.

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.