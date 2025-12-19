Pilateste yeni dönem: Resmen zorunlu oldu! "Bu logo yoksa gitmeyin"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pilates salonları için yeni karar...

Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, pilates eğitmenliği konusunda vatandaşları uyardı.

Çelen, Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı olmayan hiçbir belgenin Türkiye’de geçerli olmadığını vurguladı.

Son dönemde bazı kişi ve grupların geçersiz belgelerle pilates eğitmenliği yaptığını belirten Çelen, denetimlerin federasyon ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

LOGO YOKSA DİKKAT

AA'ya göre; “Dünyada geçerli belge” iddialarının doğru olmadığını söyleyen Çelen, hiçbir belgenin tek başına uluslararası geçerliliği bulunmadığını dile getirdi.

Federasyon olarak antrenör belgelerini lisanslı ve şeffaf hale getirdiklerini aktaran Çelen, pilates salonlarının da akredite edilmeye başlandığını söyledi.

Bu kapsamda salonlara Türkiye Jimnastik Federasyonu logosu ve hologramı yerleştirileceğini belirten Çelen, vatandaşların bu logoyu görmedikleri salonları tercih etmemesi gerektiğini kaydetti.

"GİTMEYİN"

TCF olarak artık antrenör belgelerini lisanslı olarak yayınladıklarını, bundan sonra vizeli olanları internet sitesinden paylaşacaklarını dile getiren Çelen, şöyle konuştu:

"Stüdyolara gidildiği zaman 'hocam belgen var mı?' diye sorulmuyor. Ama biz bu konuyu yönetim kurulumuzla tartıştık. Şimdi salonları akredite etmeye başladık. Oraya stickerlar, TCF'nin hologramlarını yerleştireceğiz. Vatandaşlarımız o uygulamayı okuttuğu zaman ders aldığı hocanın bilgileri karşılarına çıkacak. Yeni bir çalışma. Yavaş yavaş hukuki süreçleri tamamlıyoruz. Aslında yarıya yakını bitti. Pilates salonlarının tabelalarında TCF logosu olacak. Logoyu görmediğiniz hiçbir salona gitmeyin. Çünkü iş artık stüdyoya döndü. Özellikle büyük şehirlerde rezidanslarda birçok katta pilates stüdyosu var. Evlerinde ders vermeye başladılar. Dolayısıyla bunların önüne geçme adına da bu girişimlerde bulunduk."