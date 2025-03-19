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Kahramanmaraş'ta iftar saatinde cami lojmanı alev alev yandı

Kahramanmaraş'ta iftar saatinde cami lojmanı alev alev yandı Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde cami lojmanında iftar saatinde yangın çıktı. Yangın sırasında lojmanda kimse olmadığından olası bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.