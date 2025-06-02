Kahramanmaraş'ta iki grubun silahlı ve bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat İlçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde, iki grup buluşarak tartışmaya başladı.
KAVGA KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Metin K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavgaya karışan diğer şüpheliler ise kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Meydana gelen olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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