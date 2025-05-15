Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

İHA

Kahramanmaraş'ta Göksun İlçesi Mahmutbey mevkiinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Göksun ilçesi istikametine giderken kontrolden çıkarak yan yattı.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5'i ağır 19 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan yolcular Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya karışan minibüs yolun dışına alınırken ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.