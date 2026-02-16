Kahramanmaraş’ta tır yayaya çarptı: 1 ölü

- Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı 57 yaşındaki Muhammed Nasır hayatını kaybetti.
- Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve Nasır’ın olay yerinde öldüğü belirlendi.
- Tır sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta saat 16.00 sıralarında Doğu Çevre Yolu Sanayi Kavşağı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Nasır’a, 62 yaşındaki M.T yönetimindeki 06 FOB 488 plakalı tır çarptı.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ANLAŞILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nasır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nasır’ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü M.T polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.