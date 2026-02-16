Diyarbakır'da itfaiye erlerinin yangını söndürme anları görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir şahıs, 3 katlı binanın en üst katındaki evi henüz belirlenemeyen nedenle ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangından etkilenen olmazken ev ise kullanılamaz hale geldi.

MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

Yangına müdahale anları itfaiye erlerinin kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerde ekiplerin alevlere müdahale ettiği anlar görüldü.