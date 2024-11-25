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DHA

Bolu’da cumartesi günü başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde yol bir süre trafiğe kapandı. Bu esnada, turdan dönen bir midibüsteki grup, tulum eşliğinde çalınan Karadeniz ezgileriyle horon oynamaya başladı.

SÜRÜCÜLER DE HORONA EŞLİK ETTİ

Yolda mahsur kalan diğer sürücüler de bu neşeli gruba katıldı. Bir süre eğlenceli anlar yaşandıktan sonra, yol tekrar açılınca herkes araçlarına binerek yola devam etti. O anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.