Karabük'te fırtına caminin minaresini devirdi

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu yurt genelinde yağışlı ve soğuk bir hava hakim..

Karabük'te de başlayan yağışla birlikte fırtına da etkisini gösterdi.

MİNARE İMAMIN OTOMOBİLİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Safranbolu ilçesinde Fırtınada Çıraklar köyü Yukarı Mahalle’deki caminin minaresi devrildi. Minarenin altında kalan imam Abdulsamet Şahin’in 34 DK 8540 plakalı otomobili zarar gördü.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıkılan minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.