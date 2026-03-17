Adana'da iş yerinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da Kozan ilçesinde 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak'ta bulunan bir iş yerine gelen Y.A. ve A.A. ile iş yerindeki R.İ. ve E.İ. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 2 YARALI, 2 GÖZALTI

Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.A. ve A.A., tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Y.A. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şüpheli R.İ. ve E.İ. polis ekiplerince tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.