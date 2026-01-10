Karabük'te iki katlı ahşap ev küle döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karabük'te Eflani ilçesine bağlı Hacışaban köyünde Ali ve Satılmış Bozkurt kardeşlere ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı.

YANGIN ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi.

Yangının çevredeki evlere sıçrama ihtimaline karşı evlerdeki eşyalar vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.