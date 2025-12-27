Karabük'te kar macerası kabusa döndü: 11 kişi mahsur kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkisini artıran kar yağışı, kar manzarasının tadını çıkarmak isteyen bir grup için tehlikeli bir duruma dönüştü. 1030 rakımlı Ahmetusta mevkisinden yola çıkan grup, araçlarıyla Ömür Ahmet Kıran mevkisine ulaşmaya çalıştı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

78 AY 479 ve 78 ABV 633 plakalı araçlarda bulunan Doğukan G., Başar K., Umutcan T., Onur A., Muharrem A. ve Furkan S.’nin de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi, kar kalınlığının 50 santimetreyi geçmesi nedeniyle ilerleyemedi. Araçların karda saplanması üzerine grup, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

AFAD HAREKETE GEÇTİ: KURTARILAN 11 KİŞİNİN DURUMU İYİ

İhbarın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan kişileri 8x8 amfibik kurtarma aracıyla güvenli alana tahliye etti.

Kurtarılan 11 kişinin sağlık kontrolleri olay yerinde yapıldı. Yetkililer, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ve herkesin durumunun iyi olduğunu bildirdi.