Karabük'te minibüsten inen yolcuların kafasına taş yağdı Karabük’te etkili olan fırtına nedeniyle çatılardan düşen taş parçaları minibüsten inen yolculara isabet etti.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu yurt genelinde fırtına etkisini sürdürüyor..

Uyarı verilen kentlerden olan Karabük'ün Postane Caddesi'nde öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Kafalarına taş düştü

Fırtına nedeniyle binaların çatıdan düşen taş parçaları minibüsten inen yolcuların kafalarına isabet etti.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun olaydan kıl payı kurtulduğu, minibüsten inen yolcularında düşen parçalar nedeniyle neye uğradıklarını şaşırma anları yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)