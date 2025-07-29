Karabük’te orman yangınının ardından geriye siyah alanlar kaldı

Karabük'te dün saat 18.06 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, geniş bir ormanlık alanı etkisi altına aldı. Ekipler, yangına hem karadan hem havadan müdahale etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yoğun çabalar sonucunda yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları, hem havadan hem karadan sürüyor.

SİYAH BİR ÖRTÜYLE KAPLANAN ORMANLAR..

İş makineleriyle açılan yollar üzerinden ilerleyen arazözler, küçük çaplı yangınlara hızla müdahale ediyor.

Yangının ardından bölgeyi havadan görüntüleyen drone, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yemyeşil alanların yerini külle kaplı siyah bir örtü aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.