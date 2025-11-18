Karadağ’a vizesiz seyahat geri mi geliyor? Vize ne zaman kalkacak? Yetkililer açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da Türk vatandaşının karıştığı bıçaklama olayının ardından iki kişinin gözaltına alınmıştı.

Olay sonrası sosyal medyada örgütlenen bazı grupların Türk vatandaşlarına ait iş yerlerine ve araçlara saldırması büyük endişeye yol açmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye ile arasındaki vize serbestisini geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Kararın ardından binlerce kişi, vizesiz seyahatin ne zaman geri geleceğini merak etmeye başladı.

Beklenen açıklama ise Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic’ten geldi.

KARADAĞ VİZESİ NE ZAMAN KALKACAK?

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, başkent Podgoritsa’da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ile vize serbestisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahimovic, ekim ayı sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının da adının geçtiği olayın ardından Türkiye’ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınmasına değindi.

Sürecin yakından takip edildiğini belirten Bakan, kararın uzun süre yürürlükte kalmayacağını ifade etti.

İbrahimovic, “Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum.” dedi.